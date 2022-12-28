桃園市警察局長許錫榮提出辭呈，將於下月提前退休，外傳將由警政委員廖美鈴接手，可望成為桃園首位女性警察局長，對此桃園市長張善政表示，警察局長選派是警政署長職權，充分尊重，只要是人才、不分男女都樂於接受。

張善政今市政會議處女秀，會前先和小內閣合影，面對前資科局長余宛如批評張善政小內閣女性成員大倒退，一級女主管才6位，不如前市長鄭文燦卸任前有10位，現場8位女性局處長也特別引關注。

張善政說，女性小內閣閣員，每一位都有她自己本身工作的職掌，自己絕對充分尊重她們在工作崗位上面的權責，不會去干預，他也特別強調要提拔女性同仁工作機會，不只於小內閣，市府上下也有非常多優秀的女性同仁，在事務官升遷上，會給女性同仁充分的發揮及機會。

外界也關注桃園是否有機會出現第一個女性警察局長，張善政說，警察局長的選派是警政署長的職權，他充分尊重，原則上只要是人才，不分男女，桃園都樂於接受。

張善政也提到，桃園是一個好地方，治安還算不錯，希望能夠繼續維持良好的治安，另外也很期待警察局跟市府團隊能夠有更多搭配和合作空間。

外傳鄭文燦卸任前把機要缺「卡好卡滿」，部分甚至該退場卻沒退場，甚至仍在執行鄭文燦「旨意」，張善政說，機要缺的確是市府團隊在調度時的重要考慮，會盡量在可調度的缺額範圍內，盡量發揮極大化的功能。至於現任區長會陸續觀察表現，陸續再調動。