凱基證券首度跨領域合作都會享樂平台FunNow，針對35歲以下年輕世代進行理財問卷調查，深入了解這群職場年輕主力的投資想法。調查結果顯示，歷經2022年全球市場修正後，年輕族群2023年投資首選標的仍為台股，其次則是ETF，並且已習慣透過數位服務作為理財管道。但仍有39%是沒有投資經驗。

凱基證券觀察到，年輕世代每月扣除掉必需消費後，可支配金額多數落在5001~20000元區間，投資以存錢、旅遊等短期目標為目的；36歲以上中年世代普遍每月可支配金額則超過20,000元，以長期理財準備退休金為主，不同世代在投資策略、標的完全不同情況下，絕對需要服務最多元，產品最完整的理財夥伴。

此外，調查顯示35歲以下的年輕人39%仍沒有投資經驗，原因是「沒時間研究」、「不了解金融產品」，而獲取投資訊息的管道分別是「自已上網查」及「社群媒體」，顯見普遍依賴數位媒體。

凱基證券特別提醒投資人，在網路詐騙猖獗、各式假消息散佈下，投資理財務必要尋找具公信力的數位資訊來源。

以凱基證券而言，公司官網、LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」可獲得市場最新動態，凱基官方YouTube亦有數百支影片提供各種理財產品的介紹說明及分析，幫助年輕投資人逐步建立正確理財觀念。