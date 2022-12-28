本土疫情進入第三波，27日新增2萬4427確診個案，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，莫德納雙價疫苗（BA.4／5）可供6歲以上施打追加劑。新北市衛生局表示，新北市疫苗系統第19期即日起至30日，每日上午9時至晚上8時開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。

衛生局表示，第19期疫苗接種時間為明年1月2日至1月8日。接種對象及疫苗種類包括：6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1至2劑、6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童BNT 1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3至6劑（追加劑）。

接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約（https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw），民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。