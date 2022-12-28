日本央行在28日公布12月貨幣政策會議備忘錄顯示，其決策高層認為必須維持超低利率，並討論薪資走高後，最終可望根除經濟再陷入通縮的風險。

受此消息影響，日圓兌美元匯率在盤中貶值0.2％報133.8日圓。

雖然日本央行在12月會議維持其超寬鬆貨幣政策，但允許讓10年期日本公債殖利率上限調高至0.5％的決定就震驚市場，因為這被視為等同於讓長期利率走高，從而引發外界對日本央行是否在明年開始改變其政策方向而產生諸多揣測。

在12月會議上，九名決策高層裡，有多人認為允許調高日本長年期債息上限，是要解決目前振興經濟措施所產生的副作用，並非結束超寬鬆貨幣政策的第一步。

其中一名高層認為，日本物價正加快上升的情況不僅出現在貨品售價上，勞務等服務費用也在上升，這有助日本通膨動能不斷增加。

雖然日本11月通膨率年增3.8％創1991年1月來新高，但跟歐美等先進國家相較，其通膨率並不高。