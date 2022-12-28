今年稅收預估超徵逾4500億元，引發還稅於民的議題，立委林楚茵關心，若是決定要還稅於民，不論是以N倍券、現金的方式，年前發給民眾是否來得及？代理財長阮清華表示，如果決定要發，不論是振興券或者是現金，都是要有法源依據、預算程序，需要程序時間。

林楚茵表示，今年超徵金額扣除「多還債的部分」，仍還有4000億元的餘裕，確實有一筆資金可以運用，阮清華表示，所以行政院長蘇貞昌指示，要各部會整理疫後振興方案、協助弱勢團體的措施，各部會整理當中，確定後會對外宣布。

林楚茵問及，若決定要發還，不論是N倍券或者是現金，是否有法源依據？年前是否來得及。現行條件中，要以特別條例才能夠發放N倍券或現金，還是有其他法源？

林楚茵指出，若是要以新冠肺炎紓困振興特別條例裡面的預算，預算匡列是8400億元，已經使用7843億元，只剩下550億元，若要還稅於民也無法依此特別預算來處理。

阮清華表示，如果最終決定要發，必須要有法源依據，還要經過立法院通過才能夠發，這是程序規定、需要程序時間。

林楚茵表示，如此即使明日行政院通過相關決策，必須要明年13日前送進立法院，才有機會年前發放，時間很緊迫喔？阮清華回應，不論是現金或者振興券都是要預算程序，確實需要時間。