新美齊集團最大基地規模 「新美齊画世代」轟動板橋

好建案可遇不可求，尤其在腹地幾近飽和的新北市來說更是如此。新美齊集團3度攜手大陸工程營造，於板橋精華區以最大基地規模，擘劃板橋既珍貴又稀有的熱銷指標建案「新美齊画世代」，高坪效格局、高品味設計，甫推出即造成轟動，如今已締造熱銷9成佳績。

「新美齊画世代」推出37-50坪的2至4房，為板橋稀有產品。太然空間設計總監劉俊男表示，「新美齊画世代」A2的50坪格局是獨棟3拚，且有4房設計，故十分適合成員較多的大家庭居住；至於房型設計也是獨具質感，近境製作總監唐忠漢表示，當初在設計時，希望能夠創造一個比較有儀式感的過度玄關，所以選用較沉穩的材質，讓住戶進到這個空間時，有一個心靈放鬆的感覺。

「新美齊画世代」A2的50坪格局是獨棟3拚，且有4房設計，故十分適合成員較多的大家庭居住。(新美齊画世代提供)

「新美齊画世代」鄰近捷運板南線的府中站，可快速串聯中正、大安、信義、敦南，鄰近新板特區、府中商圈與台北遠東科技通訊園區；更可串接二高、64、65、環河快速道路，土城、新莊及雙和暢行無阻，輕遊雙北便捷，無論通勤還是開車都能擁有絕佳體驗。學區也鄰近大觀國小、板橋國小、後埔國小、大觀國中、忠孝國中等；附近有府中商圈、新板特區、黃石市場等，生活娛樂採購無虞。

「新美齊画世代」3度攜手營建巨擘大陸工程，一同打造板橋指標個案。 (新美齊画世代提供)

這一次的「新美齊画世代」是上市品牌新美齊集團的年度鉅作，特別邀請營建巨擘大陸工程來施工營造，打造共4棟、每棟24層樓的飯店等級度假宅，大廳挑高7.2公尺、標準層3.5公尺，論空間與採光皆十分優秀，動線規劃也有巧思。此外，他們的高品質與安全性，榮獲「黃金級綠建築」和「銅級智慧建築」雙認證，這次更以大基地2449坪實現珍稀住所，成為轟動板橋的熱銷指標建案！