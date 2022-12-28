義大利數位支付業者Nexi與義大利電信(TIM)達成協議，雙方在周二的共同聲明中表示，將為商業提供先進的電子支付解決方案。

根據協議，Nexi的數位支付系統將內建到Olivetti的收銀機當中；Olivetti為義大利電信子公司。雙方將為零售商開發支付解決方案。

此外，歐洲最大支付公司Nexi也能夠透過Olivetti的商業網絡來提供服務。Olivetti的商業網路含括了300多家經銷商和分銷商。

關於該合作案，雙方沒有公布進一步的財務細節。

Olivetti收銀機在義大利有著極高的市占率。而與先進的金融科技公司的合作，可讓Olivetti有能力加強義大利電信在數位支付的地位。

根據Nexi的資料，義大利數位支付的水準落後於歐洲其它國家，占比僅約3分之1，低於歐洲平均的接近半數。但是歐洲央行也表示，義國近幾年的成長速度快於歐洲其它國家。

今年新上任的義大利首位女性總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，其領導的右派政府試圖推動電子支付，並對於零售商拒絕小額的信用卡支付，提議祭出罰款。