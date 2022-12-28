中央流行疫情指揮中心今天在擴大防疫會議中建議，近日應針對中國入境旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施；行政院長蘇貞昌會中則指示做好相關盤點與規劃。

行政院發言人羅秉成上午透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時臨時召開擴大防疫會議，討論中國疫情發展以及秋冬疫情升溫相關議題。

指揮中心在會議中報告指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，熱區以各大城市為主，預期陸續於12月底至明年1月達到第一波高峰，且隨春節前、後返鄉人流增加，將可能使疫情自城市向農村地區擴散，整體疫情可能持續逾3個月。

指揮中心也說，中國自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，台灣目前雖無開放中國觀光客入境，仍應緊盯相關疫情發展，並採取積極措施來加強維持邊境管理。

指揮中心表示，已有數個國家加強自中國入境者的採檢。台灣本週確診數比起上週已連續2天增幅7000例，由於兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，仍建議於近日針對自中國入境的旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

蘇貞昌會中指出，台灣目前並無開放中國觀光客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國入境台灣，盱衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護民眾權益及維護民眾健康，請疫情指揮中心指揮官王必勝審酌各國應對作法以及台灣所採取的防疫措施。

蘇貞昌要求王必勝，今天就協同相關部會盤點醫療量能以及至機場規劃硬體設備，且併為考量明年1月7日將實施的「金馬地區民眾春節交通專案」的執行措施是否應做相應調整。

蘇貞昌說，指揮中心做好規劃後，應一併對外說明實施時程，並做好相關導引與宣傳。

各國關注中國疫情演進，日本首相岸田文雄昨天也宣布強化對中國入境人士的邊境管制措施，從12月30日起在入境時實施病毒篩檢，如果陽性就必須接受原則上7天的隔離措施。