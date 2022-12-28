大遠百員工疏散演練。（新北市消防局提供）

雲梯車救援受困民眾。（新北市消防局提供）

新北市消防局副局長陳崇岳督導春節演練情形並頒發感謝狀。（新北市消防局提供）

農曆春節期間為大型商場、百貨、賣場等公共場所人潮消費高峰期，災害發生時易產生大量傷病患事件，為使上列場所於有火災發生時自衛消防編組機制可快速啟動，另加強場所人員與消防單位救災合作默契，第一救災救護大隊今（28）日與板橋大遠百舉辦春節前搶救演練，共總計動員板橋大遠百場所員工及消防人力逾170餘人參與演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡。

演練模擬板橋大遠百一樓以及地下室遭人縱火，業者立即啟動自衛消防編組並向119報案，演練特針對六大項目：一、 自衛編組演練。二、 中隊層級指揮搶救演練。三、特種車輛救援。四、 地下室搜救暨無線電通訊不良排除。五、 大量傷病患演練。六、大隊幕僚演練。透過每個情境的演練，將百貨商場遇有火災所產生的情形如實呈現，業者同時啟動編組配合消防人員搶救，並協助調查現場傷患人數，整個演練過程逼真，有效達到演練成效。

消防局副局長陳崇岳表示，大型商場內部複雜搶救困難，藉由實地演練提升百貨業者災害應變能力，同時使消防人員可熟悉商場環境及預擬搶救方案，有效提昇整體搶救效能，減輕災害損失，提供民眾安全的購物環境。