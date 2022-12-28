台中市昨天深夜發生一起母嬰慘死車禍，伊拉克籍男子Azeez1家3口在綠燈號誌下，走斑馬線過馬路遭公車撞擊，造成天人永隔悲劇，引發社會譁然。警方今天表示，依道安規則，汽車行近行人穿越道，有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示均應暫停讓行人，全案已進入司法程序，肇責由法院判決確定。

警方調查，32歲伊拉克籍男子Azeez昨天晚間帶台灣籍30歲妻子李女，以嬰兒車推1歲兒子出門要去吃麥當勞，11時許返程時，從學士路和英才路路口要過馬路時，遭急駛的公車撞上，母、嬰當場沒生命跡象，送醫不治，而Azeez也受傷。

據了解，1家3口是在綠燈號誌下走斑馬線過馬路，竟遭公車撞擊母嬰身亡，Azeez帶全家人晚間出門吃宵夜，也遵守交通規則行走，竟慘遭公車衝撞導致妻兒身亡，讓人不禁唏噓。

中市第二警分局表示，依道安規則103條規定，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。目前全案已進入司法程序，肇事責任將由法院最後判決確定，警方將再邀集相關路權單位會勘現場設施。