全聯小時達兔年線上福箱。（全聯提供）

全聯福利中心今年結合線上線下，推出專屬限量福袋，也首度攜手大潤發20間門市。此次實體門市第一次祭出3台夢幻電動名車大獎，有機會抽到「Porsche Taycan」、「TESLA MODEL Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」，3台總價值挑戰歷年最高額近826萬元，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票。

此外，「全聯小時達」也特別祭出限量2萬5000個「兔年線上福箱」，獨家與知名插畫家－懶散兔與啾先生，推出獨家限量購物袋，總價值超過1200元，頭獎也將送出現金100萬元的環遊世界現金。另今年全聯也首度攜手外送平台foodpanda，於foodpanda的全聯商店購買，可再輸入優惠碼「萬兔福利」現折50元。

全聯表示，兔年福袋有三大亮點，自2014年推出新春福袋活動以來，延續去年首次推出的雙頭獎，兔年更砸下重金祭出「三頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」、市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，加起來總價值將近830萬。今年實體門市與大潤發，將於2023年1月22日上午9點共同販售，限量福袋共推出超過14萬7000個，預計發行23萬組抽獎序號。