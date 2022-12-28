彰化地檢署在九合一選舉當選人就職宣誓之前已對12名當選人提起當選無效之訴，在公布當選一個月最後期限，28日再添1人，議員第三選區柯振杯團隊也被查出賄選事證，被提起當選無效，創下同一選區兩人被提起當選無效之訴的紀錄，且第3選區8名候選人選6名，落選頭蕭文雄、次落選頭也是吊車尾王國忠都有機會了。

彰化地檢署前兩波提起當選無效之訴，分別彰化縣議員第一選區林茂明、第二區黃俊源、第三施嘉華、第六選區蕭妤亘，鄉鎮市長則是芳苑新當選林保玲和二水鄉連任當選蘇界欽，以及竹塘鄉代表林全，大村鄉代表賴英瑜，芳苑鄉代表洪江懷，社頭鄉代表張聰平，二水鄉代表陳昭麟和社頭鄉廣福村村長蕭建元。28日第3波，再提起彰化縣議員第三選區柯振杯，議員多達5人被提當選無效，創下紀錄。

彰化地檢署襄閱吳宇軒表示，提起當選無效之訴的條件，包括當選人對其親友或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為。

國民黨議員柯振杯是4連霸議員，被提起當選無效，柯振杯大聲喊冤是政治迫害，選舉光明磊落，只是參加低收入救濟場合，也沒有出錢什麼，只是前往發放文宣，就被要求去調查站約談，最後被提起當選效之訴，真是莫名其妙，「我買什麼票？我做了什麼事了？」。

但彰檢提起當選無效，讓第三選區吊車尾民進黨王國忠也有機會，王國忠上屆是落選頭，因施嘉華賄選判決定讞而遞補當３年議員，這次票數是8名候選人之末，但因施嘉華被羈押，讓落選頭無黨蕭文雄有機會，王國忠也有機會了。

此外，被提起當選之訴第二選區國民黨黃俊源已連兩任，該選區落選頭是民進黨葉國雄，葉國雄是上屆議員，這屆落馬，有遞補機會。第一選區無黨林茂明是5無連霸，落選頭是時代力量吳韋達。第6選區國民黨蕭妤亘，是新人衝到該選區第一高票，同選區落選頭是無黨劉景滄，劉景滄也是上屆落選頭。