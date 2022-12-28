國道3號77.4公里關西路段，28日發生火燒車意外，一輛由黃姓男子駕駛的聯結車，上午11時許行經該路段時突然爆胎，聯結車往左傾斜翻覆在內側車道，車頭起火燃燒，黃男緊急逃出車外，消防局關西分隊派員到場進行滅火中，全案由國道警方調查處理中。