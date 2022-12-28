國3關西路段驚傳火燒車意外 聯結車爆胎翻覆警方調查中 11:482022/12/28 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3關西路段聯結車爆胎翻覆起火現場。（國道警方提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號77.4公里關西路段，28日發生火燒車意外，一輛由黃姓男子駕駛的聯結車，上午11時許行經該路段時突然爆胎，聯結車往左傾斜翻覆在內側車道，車頭起火燃燒，黃男緊急逃出車外，消防局關西分隊派員到場進行滅火中，全案由國道警方調查處理中。 國3南向140.8K聯結車爆胎翻覆全線封閉 回堵塞爆2公里 彰化歲末晚會 接駁公車到縣立體育場 叭叭叭！滿載舊衣貨車起火 駕駛急按喇叭示警才發現 #國3 #關西 #聯結車 #翻覆 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3關西段「貨櫃車撞護欄」翻覆起火 車流回堵6公里 11:352022/12/28 社會 加拿大巴士翻覆釀4死53傷 肇因疑嚴冬路面結冰 10:352022/12/26 國際 林姿妙盼三星國小 成雙語教學火車頭 04:102022/12/27 地方新聞 大陸春運火車票今起開售不再驗核酸 部分規定改變 09:232022/12/24 兩岸 國3通霄段「6車撞一團」釀1傷 全線封閉近1小時 13:082022/12/20 社會 楊宏智突提林志穎火燒車 立委盼運安會業務擴及電動車 13:462022/12/26 生活 戰備危機 德國「美洲獅」壞光光 德防長：痛苦的挫折 08:392022/12/21 軍事 國3蘭潭隧道5車追撞釀5傷！貨車失控衝對向 1女重傷亡 14:432022/12/27 社會 國道10號2大車相撞 車上米酒散落一地 15:412022/12/19 社會 路停箱型車突自燃狂燒 車遭火焚嚴重毀損 08:572022/12/19 社會 國3通霄段聯結車疑爆胎失控翻覆 全線一度封閉 13:382022/12/22 社會 清晨國1南下雲林段「大貨車翻覆」全車道封閉 06:452022/12/21 社會 台中男疑超速失控自撞分隔島 轎車「烏龜翻」 爛毀 14:322022/12/18 社會 彰化國賓影城吹了 動工3年確定取消展店 20:032022/12/20 生活 麻豆「這條路」又出事！ 預拌車過彎翻覆駕駛送醫 16:212022/12/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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