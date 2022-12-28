在網路上刊登性感美女照，吸引不少尋芳客。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄七賢路上被尋芳客稱「電信大樓」的住商大樓，因暗藏春色，時常被警方抄。未料近日又接獲檢舉，疑有業者打著美容護膚坊純按摩名號卻違法從事色情性交易，警方前往查緝，果真查獲到負責人及女服務生和男客人，甚至還有男客正在排隊等再來一次。

新興分局日前接獲檢舉，疑有業者打著美容護膚坊純按摩名號卻暗自違法從事色情性交易，地點就藏身在七賢一路被稱為電信大樓中，該場所負責人以通訊軟體，聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣2600至3600元不等代價，與不特定人從事性交易，並從中獲取媒介費。

警方經探查蒐證，於27日下午6點前往執行搜索，入房內時警方大喊不要動，男客一臉茫然，原本想等待剛剛與他進行性交易的小姐「汽水」，再進行一次性交易，未料衝進來的竟是警察；另外一間房間內，則是1名龐姓男客及越南籍鄧姓女子剛結束性交易。

現場查獲23歲的黃姓負責人、顧櫃檯49歲的許姓男子、1名女服務生及2名男客人，並查扣不法所得及帳冊。訊後將店家黃、許等2人依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦；另外，鄧姓女子及男客共3人，依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操控。