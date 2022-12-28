美國有線電視新聞網（CNN）日前報導形容台灣為行人地獄，讓許多民眾有感，昨夜台中發生公車搶快轉彎撞死一對母嬰的悲劇，交通部長王國材直言，駕駛轉彎不減速要負很大責任，許多人的駕駛行為不重視行人，短期無法光靠教育達成，還要配合執法取締，建立禮讓文化。此外，未來對各縣市的公共運輸計畫補助中，客運業者若違規太多，將無法領取補助。

王國材今日上午主持111年1至10月道路交通安全說明記者會，根據交通部統計，今年交通事故總件數達30萬4026件，較去年同期增加1萬5750件；交通事故死亡人數2560人，較去年增加149人。他坦言，增加149人死亡是讓交通部非常失望的數字，死亡數增加最多的5個縣市，依序為新北市、彰化縣、高雄市、新竹縣與新竹市，道安應由中央與地方一起努力。

被問及昨夜台中母嬰遭公車撞死的事件，王國材表示，有人提到駕駛「視覺死角」，那駕駛仍要負很大責任，代表他沒有認真去看並在路口減速。他說，交通部一直在講行人路權，車輛到路口要「慢、看、停」，但很多駕駛的行為上，不重視有無行人的課題。

王國材說，台北的公車能做到路口停下再開，用意是看有沒有行人，但很多縣市的車輛都是直接轉彎，北部地區對行人路權做得越來越完整，但很多縣市沒做到，他將責成公路總局去要求客運業者，並列入年度補助評量。

王國材強調，交通部與教育部合作編列五階段交通安全教育教材，是從國小到高中一系列完整的課程，對學生要慢慢培養觀念，但對於已經在路上的駕駛，則要靠警方配合嚴格取締，建立禮讓文化。

交通部路政司長林福山說，每年編列公共運輸計畫補助，擬將重大違規、違規紀錄等列入考評，要求業者遵守。