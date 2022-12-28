行政院長蘇貞昌28日上午舉行擴大防疫會議，指揮中心會上指出，本周確診數比起上周已連續2天增幅7000例，台灣由於兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，仍建議於近日針對中國大陸入境旅客進行採檢。蘇對此指示，請防疫指揮官王必勝審酌各國應對做法以及我國所採取的防疫措施，今日即協同相關部會盤點相關醫療量能以及至機場規畫硬體設備。

指揮中心上午報告時指出，中國大陸本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，熱區以各大城市為主，預期陸續於12月底至明年1月將達第一波高峰。且隨春節前、後返鄉人流增加，將可能使疫情自城市向農村地區擴散，整體疫情可能持續逾3個月。

指揮中心提到，中國大陸自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，台灣目前雖無開放中國觀光客入境，仍應緊盯相關疫情發展，並採取積極措施來加強維持邊境管理。

指揮中心說，目前已有數國針對自中國入境者進行加強採檢，且台灣本周確診數比起上周已連續2天增幅7000例，台灣由於兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，仍建議於近日針對中國入境旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

對此，蘇貞昌表示，我國目前並無開放中國大陸觀光客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國大陸入境我國，盱衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護國人權益及維護國人健康，請王必勝審酌各國應對做法以及我國所採取的防疫措施，今日即協同相關部會盤點相關醫療量能以及至機場規劃硬體設備，包括明年1月7日將實施的「金馬地區民眾春節交通專案」的執行措施是否應做相應調整也應併為考量。相關措施也應在做好規劃後，一併對外說明實施時程，並做好相關導引與宣傳。