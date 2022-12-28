美股從聖誕節周末長假歸隊，但特斯拉連跌7天的股災似乎還看不到盡頭，周二跌得更兇，終場重挫11.41%，收在109.10美元，創下逾兩年來新低，並創下8個月來最大單日跌幅，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的拖累。媒體報導特斯拉二手車價格泡沫破滅，恐將衝擊新車需求與售價，以及特斯拉上海廠明年1月將縮減生產計畫。自12月以來，特斯拉股價已經下跌44%，第四季以來跌59%，而今年以來跌69%，其月線、季線和年線都料將創下上市以來最大跌幅。

●特斯拉股災

特斯拉的市值在今年初達到1.24兆美元，但如今已經跌到只剩3418.62億美元，市值排名也從高居第5，一路跌出前十大排行榜。目前特斯拉在美股的市值排名第14，慘遭寶僑（P&G）、沃爾瑪、摩根大通、輝達等企業超車。

受特斯拉股價崩跌影響，執行長馬斯克的財富也大幅縮水，本月稍早，馬斯克再度將其全球首富寶座拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

《富比士》（Forbes）最新報導指出，由於科技股重挫，今年以來全球頂級富豪的身家已損失近2兆美元，其中美國富豪們就承擔了約三分之一，尤其是特斯拉執行長馬斯克的損失最慘重，今年來財富蒸發1150億美元。

特斯拉股價跌跌不休，除了因為馬斯克收購社群平台推特引發一連串負面消息，以及在競爭越來越激烈之際，投資人擔心馬斯克可能無法專注在特斯拉的營運上，分析指出最主要的問題其實出自特斯拉本身，包括該公司前景惡化、明年美國經濟恐陷入衰退，以及投資人擔心特斯拉的估值過高。

周二又有新的利空消息突襲特斯拉股價。根據汽車情報網站Edmunds的數據，特斯拉二手車在11月份的平均售價為55,754美元，較7月觸及的高點67,297美元下跌11%，跌幅超出同一期間美國整體二手車價格下跌4%。此外，11月特斯拉二手車在經銷通路上的庫存天數平均為50天，亦高於整體二手車庫存的38天。

此外，在中國的疫情失控之際，外媒援引消息來源報導，特斯拉上海廠的減產計畫從12月24日起，延長至明年1月。路透社報導，特斯拉上海廠明年1月僅開工17天。

此前該公司為了鼓勵在年底前交車，先是在12月初推出購車享有3,750美元折扣的促銷活動，到了上周四（12月22日）更一舉將折扣提高1倍至7,500美元，引發需求轉弱的擔憂，特斯拉股價應聲暴跌近9%。

與2021年11月創下的歷史新高相比，特斯拉股價已經下跌73%。

特斯拉股價自12月以來下跌44%，第四季迄今跌59%，今年以來跌69%，是那斯達克指數今年累計跌幅（33.8%）的兩倍多。其月線、季線和年線都料將創下歷來最大跌幅。

相較之下，其他主要汽車製造商福特今年來股價下跌46%，通用汽車跌43%。此外，特斯拉已經取代臉書母公司Meta，成為今年以來表現最差的重量級科技股。

自2010年IPO上市以來，特斯拉只有一年股價下跌，在2016年下跌 11%。

●分析師看法

Great Hill Capital董事長Thomas Hayes表示，毫無疑問，這一定有需求方面的擔憂，他並提到特斯拉的競爭對手中國蔚來汽車（Nio）大幅下修第四季交車預測。Hayes並表示，特斯拉的股票正面臨高利率、稅務虧賣（Tax Loss Selling，利用買賣股票產生的虧損來抵稅），以及一些持有大量特斯拉股票的基金拋售股票所形成的「完美風暴」。周二蔚來在美國掛牌股票大跌8.30%，收在10.06美元。

Wedbush Securities知名科技股分析師、向來看好特斯拉的Dan Ives周二出具報告指出，馬斯克的領導風格可能會給這家汽車製造商帶來更深的問題。此外，在全球經濟可能步入衰退之際，特斯拉正在降價，其全球庫存也開始增加，就領導力的角度來看，馬斯克應該是「睡倒在方向盤上了」。不過，Ives給特斯拉股票「買進」的評級仍維持不變。

上周五Ives將特斯拉本季交車量預測大幅調降至介於41萬～41.5萬輛，並該特斯拉的股票目標價從250美元調降至175美元，稱「就股價而言，特斯拉的降價，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

Roth Capital分析師Craig Irwin表示，我認為馬斯克真的需要專注在特斯拉的經營上，專心為我們推出好車。Irwin給予特斯拉股票「有持有」評級與目標價85美元。