在韓企不看好未來景氣，加上當地疫情再度升溫之下，韓股28日一開盤就直接摜破2300整數關卡，目前則在2,280.29點，大跌52.5點或2.25%。不過，韓元卻小幅走升。

韓國央行表示，擔憂通膨太高以及經濟衰退，韓國最新商業信心指數從12月74，掉到明年元月70，低於分界線100表示悲觀者較多。其中，製造業從69小減至68，非製造業也從77降到72。

韓國近日天候極端寒冷，當地最新單日確診人數已經連續兩天都超過8萬，來到8.75萬。做為因應之道，韓國政府正全面檢討治療相關藥品，同時也積極要幫老年人再施打追加劑。

權值股一片慘綠，三星電子大跌2.41%，SK跌1.04%。特斯拉股價重挫，電池製造相關業者也跟著走低，LG Energy Solution跌4.6%，三星SDI跌3.21%，化學大廠LG Chem也跌4.3%。

韓元兌一美元匯價在1,269左右，韓元小升2.4元。