DIGITIMES研究中心分析師翁書婷觀察，數據處理單元(Data Processor Unit；DPU)主力業者NVIDIA、英特爾(Intel)、超微(AMD)、博通(Broadcom)與Marvell等，多透過購併快速進入市場，支援P4語言的網通晶片為重要技術選項，此外，亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)與阿里巴巴等雲端服務業者亦自行研發DPU，然DPU未來發展將受美國最新禁令影響，中國業者將難獲取高運算力版本DPU，而中國業者自研亦受限。

全球前十大IC設計業者紛推DPU，主要業者多透過購併快速進入市場，翁書婷指出，支援P4語言的網通晶片為其中重要技術選項，Barefoot與Pensando皆擁有相關軟硬體技術，先後分別被英特爾與超微購併。DPU領導者NVIDIA於2020年購併Mellanox後，即推出BlueField系列DPU，並加速完善其軟硬體生態系，未來以強化運算效能為重要方向。大型雲端資料中心為DPU使用大宗，以大型雲端資料中心業者而言，美國與中國最積極自行研發DPU。

值得注意的是，美國商務部於10月新增的高性能運算晶片禁令ECCN 3A090，現階段DPU業者所量產產品規格尚未達禁令門檻，然各業者正致力於研發高運算力與快速傳輸版本DPU，DIGITIMES研究中心觀測，2024年起中國業者將難獲取高運算力版本DPU，而中國業者自研亦受新禁令管轄，未來發展亦將大幅受限。