桃園一名人夫戀上酒店小姐，還於臉書互相設定已與對方結婚的字樣，讓正宮氣得控告2人請求連帶賠償100萬元。桃園地院審結，認為侵權屬實，2人要連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書中，正宮主張，與男子阿洲（化名）於2011年間結婚，育有2名子女，未料阿洲與酒店小姐過從甚密，有親吻擁抱、親吻腳背及共處一室的交往行為，認為配偶權遭到嚴重侵害，依法向2人請求連帶賠償精神損害100萬元。

對此，阿洲辯稱，他並未與酒店小姐交往，他只是為了激怒妻子，才拍下類似親密照的照片，希望法院駁回妻子的求償請求。

桃園地院審理時，法官勘驗證據，發現阿洲與酒店小姐的臉書，都互相設定已與彼此結婚，阿洲也拍下環抱酒店小姐、把手放在對方胸部上面的照片，以及阿洲俯身親吻女方光腳腳背的畫面，均可顯見2人以配偶身分自居，互動如同一般情侶。

法官還發現，酒店小姐曾傳訊正宮「妳老公我還妳了，不好意思傷害了妳，我會用行動證明，不好意思」等語，都可認定2人的確有親密交往，逾越一般男女正常交往分際，非社會一般通念所能忍受的範圍，足以破壞正宮的婚姻生活美滿，酌情後判阿洲與酒店小姐應連帶賠償20萬元。可上訴。