交通部航港局今年8月在八里台北港設置「台北港行政大樓職場互助教保服務中心」，然而家長接送穿梭在港內進出大車間暴露安全疑慮，新北市議員鄭宇恩日前邀集相關單位辦理現勘，除將爭取因疫情減班的公車恢復班次、加強臨時交通疏導措施，也建議教保中心協助調查收托幼童上下課情形，研擬對策協助家長更安全地接送孩子。

交通部航港局為配合行政院擴大幼兒托育政策，營造職場友善育兒環境，在新北市八里台北港設置「台北港行政大樓職場互助教保服務中心」，提供航港局同仁、台北港區域工作人員及附近民眾育有2至6歲子女就讀，協助員工兼顧家庭與工作。

然而台北港區各類大型重車進出仍相當頻繁，且因淡江大橋工程，部分大型車輛改道行駛台北港區內道路，家長接送幼兒過程與進出港大車併行，若家長是以機車作為交通工具，更是險象環生。

家長黃小姐也反映，駛入台北港的公車班次如紅22和927因疫情減班，連帶也減少讓家長以大眾運輸接送幼兒的選擇，「搭公車或接駁車帶孩子送托，絕對比騎著機車夾在大車間，一邊要留意孩子的狀況還來得要安全得多。」

鄭宇恩指出，航港局提供職員及附近居民收托服務立意良善，但家長接送衍伸的交通安全問題不容忽視，除了要求施工單位應搭配交通疏導措施及臨時管制號誌提升家長接送安全、要求新北市政府交通局盡速恢復因疫情減班的公車班次外，也希望教保中心能協助調查收托幼童上下課家長接送情形，並研擬對策協助家長更安全的接送孩子。