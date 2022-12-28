大陸國務院26日宣布，2023年1月8日起，取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，香港亦有望於1月中前落實與大陸有序逐步通關。港股28日早盤升近500點，重上兩萬點之上。

香港信報報導，恒指開高194點或1％，報19,787點，升幅隨即擴大，10時升幅擴大至逾400點，10時半升472點，報20,065點，創近四個月高位。

國指開高63點或0.95％，報6,706點，現升172點，報6,814點。科指升2.45％，報4,225點。

大陸股市則回落，上證指數報3,090點，跌0.17％；深創板挫0.96％。

個股表現方面，重點科技股上漲，騰訊28日早盤高見329.6港幣，創近三個月高，最新升2.69％，報328.8港幣。美團升2.7％，報188.2港幣；阿里巴巴升2.6％；快手升5.7％。

內需股亦上漲，李寧升5.2％；海底撈升近5％。藥明生物升6.7％，暫為表現最好藍籌。

隔晚Tesla股價再跌11.4％，大陸「造車新勢力」出現賣壓。蔚來大幅下調第四季交付預測，今早跌近11％；小鵬跌8.4％；理想挫7.6％。