50歲男星小鐘（鐘昀呈）出道20多年，曾與羅志祥和小鬼於《娛樂百分百》組成團體「單飛比較紅」，上遍各大綜藝節目。以搞笑、活潑的形象廣為人知的他，昨（27）日卻突然在臉書發文感慨，遭網友疑是意有所指，掀起網路討論。

小鐘過去為人風趣幽默，經常在社群平台上更新搞笑影片，可謂台上台下都是粉絲認證的開心果。豈料，27日他卻整個嚴肅起來，於臉書上寫下別富深意的一段文字：「在現代這個社會，假好人比真壞人更可怕。」此外，更附上照片，只見照片中的小鐘戴著墨鏡以及銀色項鍊，搭配黑色皮衣外套，整個人看起來變兇相當不好惹。

小鐘難得在鏡頭以「耍狠」面貌現身，立刻引發網路熱議。底下留言區中有不少粉絲幫小鐘拍拍，「別失望社會本就如此，只能怪我識人太晚…一起加油」、「都可怕，做人還是要保持善良的心啦！」

此外，也有粉絲們認為小鐘此段話是意有所指地在呼應時事，紛紛留言指出：「非常贊同，尤其是在宗教團體裡。我現在害怕接觸所有的組織跟團體」、「我好像知道你說的是哪個事件」、「最近的教會事件很有感。」