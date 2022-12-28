51歲女星陳松伶早年和天王黎明合演電視劇《天涯歌女》一炮而紅，2020年她受邀上《乘風破浪》第一季翻紅，11年前她和小她8歲的大陸男星張鐸結婚，去年夫妻倆上《婆婆與媽媽2》，其中陳松伶為了討好婆婆，跪地幫忙穿鞋的橋段引發熱議，最近陳松伶在小紅書分享治療新冠肺炎的撇步，有網友發現不知是修修臉或是濾鏡開太強，陳松伶整張臉幾乎「面目全非」，完全認不出。

陳松伶2006年因拍攝電視劇《血未冷》與張鐸結緣傳出交往，5年後兩人宣布結婚，去年她上《婆婆與媽媽2》，坦言因無法生育似乎被婆婆刑玉珍忽視，又因為節目裡的互動，讓陳松伶婆婆被眾人批評難搞，陳松伶則受訪替婆婆緩頰：「不要把它當成很嚴重的問題。你不可能讓母親完全脫離兒子，這不可能的。她到死，兒子都永遠是她的第一位。這肯定是的，不要違反這種天性」。

陳松伶過去外型較為成熟。（圖／翻攝自陳松伶_AdiaChan微博）

節目中陳松伶為了照顧婆婆，在鏡頭前跪地幫忙穿鞋，引來網友心疼說：「努力討好樣子讓人心疼」，張鐸解釋是被看圖說話，陳松伶澄清在外面才有分地位形象，「回到家，你可以為任何人服務。因為對方是你最愛的人」，今年初陳松伶一度又被網友嫌發福，張鐸則護妻發文說：「看得出姐姐確實給我養胖了，誰說養多肉（植物）是本事，我把人養成肉肉也是本事。」

陳松伶在小紅書曬影片，網友認不出。（圖／翻攝自小紅書）

近日，陳松伶在小紅書分享治療新冠肺炎的偏方，但影片中她整張臉變小、下巴變尖，原本的杏眼變成了圓眼，讓人認不出，網友留言回：「怎麼變樣了」、「看到她名字才點進來的，完完全全變了」、「美顏太過了」、「判若兩人」。