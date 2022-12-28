知名親子藝文團體「如果兒童劇團」將於2023年2月10日首次於礁溪寒沐酒店演出經典舞台劇「綠野仙蹤」，為此礁溪寒沐酒店推出「藝文午茶專案」，結合演出欣賞及MU TABLE自助下午茶，每位1,200元，亦推出綠野仙蹤「兩天一夜住房專案」乘風居雙人住宿11,300元起。此外，2023年2月8日至2月10日推出「冬令營專案」，針對6歲以上的兒童規劃專業演員培訓班，三天兩夜33,000元起，2023年1月7日前預訂並付款享早鳥95折優惠，即日起開放報名。

冬日送暖，關懷在地弱勢團體，礁溪寒沐酒店也特別邀請宜蘭在地公益團體「幸夫愛兒園」與「宜蘭家庭扶助中心（兒童館）」一起免費到現場欣賞戲劇演出，並享用MU TABLE下午茶，用愛回饋宜蘭在地，激發孩童夢想藍圖，邁向更遼闊的世界。

由藝人趙自強先生領軍創團近22年的「如果兒童劇團」，每年演出超過300場，堪稱當代創作力最旺盛的兒童表演團體。2023年2月10日首次於礁溪寒沐酒店舉行「綠野仙蹤」戲劇演出，一部充滿魔幻和互動的兒童戲劇，帶給貴賓無限的歡樂，特別推出「藝文午茶專案」，結合戲劇欣賞與MU TABLE下午茶，無限暢享新鮮海鮮、豐盛輕食與繽紛甜品等，每位只要1,200元。另外，2月9日至2月10日亦推出綠野仙蹤「兩天一夜住房專案」11,300元起，包含乘風居房型雙人住宿一晚、欣賞如果劇團演出、MU TABLE自助式早餐及MU TABLE下午茶，快跟著桃樂絲踏上了尋找奧茲巫師的旅程，一起共度溫馨有趣的冬日假期時光。

此外，為放寒假的大小朋友特別規劃三天兩夜戲劇冬令營，課程包含團體戲劇、分組說故事、戲劇演出賞析、感官開發、闖關活動、道具製作、演出排練及最後一日的成果發表會，讓孩子在玩的過程中學習多元文化的特色，培養自信力及創造力。「冬令營專案」三天兩夜優惠價33,000元起，費用包含每位兒童的劇團課程、成果發表、活動期間的餐食，1至2位家長陪同入住乘風居的房費與餐費，以及欣賞如果兒童劇團演出。

除了主題課程外，還有VR虛擬實境射擊、Switch全能錦標賽、小小賽車手、DIY動手玩創意等精彩豐富的全日行程，晚間可以大啖嚴選在地食材呈現大地風味的MU TABLE自助餐廳，每日從漁港新鮮直送龜山島海域漁獲，以清蒸或乾煎的簡單料理，品味大海最原始的鮮甜美味，晚餐後還可在房間享受美人湯。