在大陸被封為「美猴王之父」的知名動畫導演嚴定憲，過去曾設計製作《哪吒鬧海》、《人參果》等多部中式經典動畫，更是《大鬧天宮》的首席動畫設計師，是不少大陸人的童年回憶， Google首頁還曾在2012年以小動畫紀念該部經典動畫，地位備受尊崇。但近日卻傳出嚴定憲已在本月26日凌晨4點多病逝，享壽86歲，讓不少人相當震驚。

根據陸媒《新浪娛樂》報導，嚴定憲於1936年出生在江蘇無錫，1953年從北京電影學校動畫系畢業後，就進入上海電影製片場的美術組，也在上海美術電影製片場擔任動畫設計，任職其間曾推出過《哪吒鬧海》、《人參果》、《小蝌蚪找媽媽》、《舒克和貝塔》、《金猴降妖》等30多部動畫，其中還包含人氣相當高的《黑貓警長》及《大鬧天宮》，他也一路做到廠長，將一生奉獻給了動畫。

《大鬧天宮》是上海美術電影製片廠首部製作的彩色動畫長片，當年一上映就造成轟動，身為監製的萬氏兄弟（萬超塵、萬籟鳴、萬古蟾、萬滌寰）被視為大陸動畫創始人；身為首席動畫設計的嚴定憲，則將主角孫悟空以色彩鮮明及俐落的線條造型塑造而出，讓導演萬籟鳴當時看到後大讚「神采奕奕，勇猛矯健」，也奠定嚴定憲「美猴王之父」的地位。直到到現今，許多陸劇中還能聽到《黑貓警長》的主題歌，可見他的作品影響深遠。