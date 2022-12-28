基隆市議會議長童子瑋今年9月會勘，敲定了仁愛區「少將頂」地區的供水改善工程。28日上午，他與博愛里里長邱三元、仁愛區公所、自來水公司共同視察正在進行的供水改善工程，要求現場的包商施工時，應避免影響在地居民外，也要求應於農曆年前完工，確保鄉親過年期間有水可用。

童子瑋指出，仁愛區仁四路19巷，在地人稱之為少將頂、少將腳一帶，近五、六十年來，長期苦於供水不穩、水壓不足，他今年9月會勘時，便與自來水公司敲定了具體改善方案。

童子瑋說，這一帶主要是因為位居斜坡上巷尾的管線末端，水壓不足，加上管線老舊易漏水，因此自來水公司將更新管線，延長使用年限，並降低管線漏水的風險。另一方面，自來水公司也將管線更換成較大口徑的輸水幹管，以增加地區供水量。同時，當地的供水也改自南榮路南榮新村高處的100噸配水池系統供水，穩定水壓，不用再由平地抽水上高地的住戶。至於原本的供水管線，則改為備援區域供水調配。

童子瑋強調，當地的新水管一律採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管，除了降低漏水風險，更可穩定區域供水。

由於明年農曆年就在1月下旬，童子瑋特別要求包商務必在過年前完成工程，不要讓鄉親在團圓佳節卻無水可用。至於施工期間，造成在地居民不便與損失，也要求儘速致歉、處理並改善。