台中市政府教育局今年首成立「雙語教學領航團」，遴選優秀教師透過辦理多場開放教室、公開課，引領雙語融入數學、自然、體育及音樂等領域教學活動；教育局日前在清水國小舉辦雙語教學與國際交流課程共備工作坊，與日本北海道清水小學視訊交流，為台日學童友誼暖心加溫。

教育局日前在清水國小，舉辦雙語教學與國際交流課程共備工作坊。(台中市政府提供)

教育局長蔣偉民說，市府致力推雙語教育，奠定學童與國際鏈結基礎，清水國小於今年與日本北海道清水小學締結姊妹校，實踐把世界帶進課堂；台日兩所「清水國小」於疫情期間已進行多場視訊交流共學活動；未來疫情趨緩後，計畫再安排實體參訪活動，增進彼此交流了解。

清水國小與日本北海道清水小學，雙方進行視訊交流。(台中市政府提供)

教育局指出，此次雙語領航團共備工作坊的國際視訊交流，清水國小學生化身為小小導遊，用英文為日本姊妹校學生介紹在地清水鰲峰山的特色景點，並介紹台灣傳統美食「潤餅」的材料與製作；透過在地風土人文交流，拉近兩國孩子的距離。

清水國小的學生們分享，一開始得知要與日本進行英語視訊交流時，大家都很擔心緊張，經過此次互動後，覺得跨國視訊十分新鮮有趣，也對語言學習更有信心；總計50多位來自台中市各區教師及60多名清水國小學生參與，為台日學童友誼暖心加溫。

雙語教學領航團，遴選優秀教師透過辦理多場開放教室，引領雙語融入數學、自然、體育及音樂等領域教學活動。(台中市政府提供)

教育局強調，國際視訊交流公開課中，雙語教學領航團李國禎領航員提供學員們視訊教學技巧，並帶著學員們透過分組實作討論，共同產出迷你教案。參與學員表示，透過清水國小的共備工作坊分享回饋，更有信心回學校後，在課堂上落實雙語教學與國際視訊交流。