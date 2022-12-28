宋逸民所屬教會「藝起發光」因小甜甜(張可昀)換角風波連日處於風頭浪尖，前教友黃國倫、阿Ben、王瑞玲、林利霏、白白等名人陸續爆料教會爭議，包括請教友貸款、辭掉工作奉獻主、假新聞等，形象已跌落谷底，甚至爆出教友出走潮。對此，名嘴狄志為感嘆，宗教一旦牽涉權力鬥爭，任何的善都已經變調。

狄志為今(28日)在臉書談及宗教話題，他表示宗教與金錢、權力、控制、鬥爭扯上關係，一切的善都已經變調，「如滾雪球般的爆料，羅生門般的霧裡看花，不論誰是誰非，公信力已瀕臨崩解」，忍不住感嘆：「水能載舟亦能覆舟啊」。

狄志為表示，自己很多朋友在教會，或者有各自宗教信仰，看見他們無私奉獻，無論是時間、金錢或是精神上都打從內心佩服，「但是一旦牽扯到了權力鬥爭，牽扯到了比較，常常會惹一身腥，而後悔自己之前的付出」。狄志為說道，有些誤會是因為立場不同、不了解彼此，但道理其實很簡單：「沒有要講誰是誰非，很多事情應該是一個願打一個願挨，和則在一起，不合則分道揚鑣」。

狄志為坦言，不管哪個教會、組織、宗教或多或少都有類似的狀況，宋逸民教會風波絕對只是冰山一角，並強調宗教只是心靈寄託，而不是生命裡的全部。他表示，很震驚這幾天不斷有報導刊出，尤其裡面有好多他的朋友，難過感嘆：「很多事情剪不斷理還亂，也不是我們看表面那麼單純，只能繼續看下去了。」