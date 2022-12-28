據香港《經濟日報》報導，中國人民銀行發布今年第四季對銀行家、企業家和城鎮儲戶的三份調查問卷報告。報告顯示，49.1％的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」；傾向於「更多儲蓄」的居民佔61.8％。企業家和銀行家宏觀經濟熱度指數比上季均有下降。

66％銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」

從宏觀經濟熱度指數看，第四季企業家宏觀經濟熱度指數為23.5％，比上季下降3.4個百分點，比上年同期下降13.7個百分點。其中，53.7％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，45.5％認為「正常」，0.8％認為「偏熱」。

銀行家宏觀經濟熱度指數為17.4％，比上季下降2.5個百分點。其中，有33.2％的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少4.2個百分點；有66％的銀行家認為「偏冷」，比上季增加4.6個百分點。

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但是，對下一季，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為29.3％，高於本季11.9個百分點。同時，銀行貸款需求有所上升。數據顯示，第四季，貸款總體需求指數為59.5％，比上季上升0.5個百分點。

逾兩成居民認為收入「減少」

此外，根據大陸人行在50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查，第四季居民收入和就業感受指數均有所下降。

數據顯示，收入感受指數（居民對當前收入的滿意度以及對物價波動的反應）為43.8％，比上季下降3.2個百分點。其中，10.8％的居民認為收入「增加」，比上季減少1.3個百分點，65.9％的居民認為收入「基本不變」，比上季減少3.8個百分點，23.3％的居民認為收入「減少」，比上季增加5.2個百分點。收入信心指數為44.4％，比上季下降2.1個百分點。

就業感受指數為33.1％，比上季下降2.3個百分點。其中，8.9％的居民認為「形勢較好，就業容易」，42.0％的居民認為「一般」，49.1％的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為43.0％，比上季下降2.4個百分點。

同時，傾向於「更多儲蓄」的居民有所增加，佔61.8％，比上季增加3.7個百分點。未來三個月，醫療保健、教育以及社交文化和娛樂是居民準備增加支出的項目。