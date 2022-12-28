澎湃新聞28日報導，大陸國務院應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制外事組27日發布《關於中外人員往來暫行措施的通知》（《通知》），從遠端檢測、入境檢疫、國際客運航班、赴中簽證、口岸運行和出入境旅遊六個方面發布措施。上述《通知》發布後，據不完全統計，已有超過20個中國駐外大使館發布新通知，調整赴中防控措施。

《通知》規定，在遠端檢測層面，自2023年1月8日起，赴中人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可赴中，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來中。

在出入境旅遊層面，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

其中駐加拿大、新加坡、義大利、捷克、波蘭、匈牙利、馬爾他、蒙古國、孟加拉、駐汶萊等大使館，轉載了中國外交部或國家衛健委的最新相關通知。

中國駐馬來西亞、越南、愛爾蘭、克羅埃西亞、瑞典、希臘、日本、印度、西班牙、大使館等駐外大使館分別根據《通知》發布了各自關於赴中乘客遠端防控措施調整的說明。美國等少數使館則有更細節的說明。

中國駐美國大使館發布《關於自美國赴中乘客遠端防控措施調整的說明》，額外說明部分有：健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行快篩檢測。結果為陽性者，可採取居家、居所隔離或自我照護。結果為陰性者，由海關依法依規實施常規檢疫。

中國駐俄羅斯大使館發布《關於調整自俄羅斯赴中人員遠端檢測措施的通知》。使館特別提醒，相關優化調整措施適用於抵中時間在2023年1月8日零點（含）以後的赴中國際航班等。「行前48小時內」以自俄離境時間為準，具體到小時，如離俄境時間為5月12日23：59，赴中人員應在5月10日23：59之後完成核酸採樣。赴中人員填報出／入境健康申明卡資訊後，建議保留核酸檢測陰性報告紙質版或電子版備查。

中國駐泰國大使館發布《關於中國駐泰國使館受理簽證及辦理方式的通知》，自2023年1月8日起受理八類簽證申請：Q1、Q2字簽證；M字簽證；F字簽證；Z字簽證；S1、S2字簽證；C字簽證；G字簽證；R字簽證（具體頒發對象參見中國駐泰國大使館官網該通知）。

中國駐伊朗大使館發布《關於自伊朗赴中乘客遠端防控措施調整的說明》，指導赴中人員行前48小時內核酸檢測結果要透過微信小程式「海關旅客指尖服務」、「掌上海關」App、出入境健康申報網站等途徑填入出／入境健康申明卡。

中國駐印尼使領館發布《關於落實中外人員往來暫行措施的通知》在赴中簽證部分進一步說明：使領館將進一步為赴中復工復產、經貿、留學、探親、團聚等外國籍人士提供相應簽證便利。因旅遊、就醫等私人事務赴中簽證申請，仍暫停受理。