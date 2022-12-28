花蓮縣議長選舉暗潮洶湧，國民黨籍議長張峻因被黨內排黑不予提名，經過兩輪投票，張獲過半數連任。有國民黨員投書給媒體，稱這場選舉，是黑綠白瞞天過海共謀而成，認為高舉排黑大旗的中央政府欺騙國人！張峻回應，議長任內理性問政、捍衛議會尊嚴，最終獲跨黨派議員同僚支持，呼籲國民黨不要再顛倒是非。

媒體刊登黨員投書，指民進黨中央一再強調排黑，行政院也修訂選罷法排黑條款，正副議長選前民進黨中評會主委賴瑞隆也重申，黨籍議員若投錯人、投給自己、投下無效票，將認定為跑票，開除黨籍。但花蓮民進黨議員和民眾黨卻投給全民排黑的張峻，黑綠白共謀讓排黑對象奪取議長

投書稱，張峻議員任內因涉LED採購貪污案，一審被新北地院判刑7年8個月，早年也被交付管訓，張峻涉黑又涉貪，也因此遭「排黑」失去被提名的資格，這是「法律」宣判在先，國民黨中央及地方黨部當然就必須依照黨章執行「排貪」，還痛斥民進黨違反排黑，該如何對社會大眾交代。

投書稱，正副議長選前，國民黨籍議員都簽署不違反黨的決議聲明，但是何原因變節，這期間不僅黑影幢幢，也賄聲賄影，整過程卻未見檢調機關關切注意。

針對投書，張峻回應表示，他擔任議員理性問政，任議長主持議會捍衛同仁尊嚴，才能獲跨黨派支持，也感謝民進黨3席議員一起支持捍衛花蓮縣議會的尊嚴，他已退黨，呼籲國民黨花蓮縣黨部好好反省，否則離民意將愈來愈遠。

花蓮縣正副議長選舉有6位國民黨籍議員跑票，黨部也再次重申，張峻沒被提名的問題癥結在於違反法律及國民黨黨章規定，強調「並不是任何人打壓」，一些議員「無限上綱」，還牽拖是主席朱立倫打壓，實為不當。