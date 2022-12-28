11月台股強勢反彈，加權指數上漲14.9%，創2009年6月以來最大單月漲幅。強勁的反彈幅度帶動資金再度大幅流向股市，11月主動式台股基金資金淨流入達83.82億元，為今年4月以來新高，並有高達50.27億是流入台股一般型基金。其中，淨申購居冠的統一黑馬基金，11月獨得12.4億的資金淨流入，占台股一般型基金整體淨申購的四分之一。

統一投信台股團隊表示，近期受到聯準會官員鷹派態度影響，市場擔憂終點利率將提升，使台股跟隨美股回檔。明年景氣步入經濟衰退的可能性，也讓台股大盤預計將持續震盪，但個股表現分化。因此，選股以明年仍具成長潛力的產業為重，例如受惠新平台發表的伺服器及網通族群，蘋果明年新機規格提升，也將帶動光學及散熱等產業營收。

中國防疫政策轉向，使中國解封相關受惠股表現強勢。統一投信台股團隊表示，中國快速放開防疫政策後，將進入大規模感染陣痛期，壓抑解封概念股第一季營收。但疫情達到高峰後，經濟成長及需求的復甦，將帶動解封概念股業績成長。後續關注中國疫情擴散對製造業供應鏈衝擊，適逢消費旺季，是否加速部分產業庫存調整進度。

除了統一黑馬基金外，11月獲資金青睞者還包括：野村優質基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、日盛上選基金、安聯台灣智慧基金等。