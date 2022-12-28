新北市中小企業榮譽指導員協進會27日舉辦中小企業高峰論壇「2023振興中小企業互動與展望-中小企業數位轉型淨零碳排新商機」講座，以及新北市榮協第25屆幹部佈達授證典禮。在新北市副市長朱惕之的見證下，由第24屆新北榮協會長黃忠偉，將印信交接給第25屆新北榮協會長—展岳管理顧問公司負責人吳奇岳，別具意義。

新北市副市長朱惕之為第25屆新北榮協各級幹部授匾佈達，期望齊心振興中小企業發展。(戴志揚翻攝)

交接典禮邀請到新北市副市長朱惕之、新北市經發局局長何怡明、國科會工程科技推展中心陳永裕教授等貴賓蒞臨；並邀請人工智能股份有限公司董事長張榮貴博士針對「轉型，成為企業數位轉型的幫手」進行講座，以及陽光伏特家共同創辦人陳惠萍博士針對陽光伏特家的創業歷程進行分享。講題緊扣中小企業的數位轉型趨勢，以及企業永續發展ESG議題，提到滿足CSR、ESG以及SDGs的實際案例與最新做法，讓與會者受益良多。

本次中小企業高峰論壇共有來自基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣市、花蓮縣、宜蘭縣、新北市等地區的榮指員代表及企業界人士共215人出席。新北市副市長朱惕之表示，很開心看見各縣市眾多中小企業的企業主以及榮協代表齊聚一堂。新北市在全國是中小企業數、就業人口數最多的行政區，就是靠著中小企業堅實的力量，一棒接一棒帶動經濟活動，帶動台灣經濟的繁榮，因此也要向所有榮協指導員致謝。

朱惕之表示，新北市政府努力的目標只有一個，就是「企業所需要的，政府要全力協助」。未來新北市政府將會在合法、安全的前提下，給予中小企業與榮協指導員最大的協助，期待藉由政府、以及榮協指導員的力量，讓下一個年輕世代有更好的轉型與發展機會。相信在吳奇岳會長的帶領之下，新北市中小企業能跟各縣市的中小企業進行串聯，讓台灣下一代，以及未來的經濟發展，在聯合國SDGs前提下發展得越來越好。

新北榮協中小企業高峰論壇共有來台北市、新北市、台中市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣市等地區的榮指員代表出席。(戴志揚翻攝)

新北榮協新任會長吳奇岳期勉幹部與團隊秉持利他精神，推動新北市中小企業轉型升級。(戴志揚翻攝)

擔任第23、24屆新北榮協會長的黃忠偉會長在會中感性表示，過往兩年來，他將自己的公司擺在第二位，將榮協擺在第一位。在榮任會長期間，非常感謝能獲得經濟部中小企業處處長推薦作為評審委員，生瑋企業也摘下第一屆新北市精典奬潛力企業的美名。今日卸任會長，也再度向過去曾給予協助過的會各縣市來賓以及產業界的貴賓致謝。今後他將轉任新北榮協輔導會長，最後也熱情喊話表示「以榮協為傲！」

接任第25屆新北榮協會長的吳奇岳則分享，他從黃忠偉會長手中接下這項重任，要特別感謝黃會長過去兩年一步一腳印拜訪所有資深會員，也與工策會維持良好關係，持續相互配合來協助地方舉辦二代接班、數位轉型、淨零碳排等講座，也在期間完成多次企業參訪，提升新北榮協凝聚力。未來的一年，他期待能與2023年新北榮協的團隊，持續傳承過往的經驗與運作模式，也秉持利他精神，透過激勵與引導的方式，讓新北榮協邁向更美好的明天。