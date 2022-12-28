新北市議員黃俊哲涉嫌賄選，遭新北地檢署提起當選無效之訴。（黃世麟攝）

新北市議員黃俊哲、蔡淑君選舉期間涉嫌賄選，分別透過服務處主任唐龍輝發送給選區選民沙鍋魚頭禮盒 、幫選區社區免費施作地坪工程，其中，蔡淑君本人被依選罷法起訴，黃俊哲本人雖未被起訴，其父親黃忠信、唐龍輝和其家族企業員工等人皆被起訴，檢方也對黃男、蔡女提出當選無效之訴。

檢方調查，黃俊哲的父親黃忠信現為欣湛然建設公司負責人，他今年9月間曾指以該公司名義提供2000萬元，給黃男作為選舉使用，以幫助其競選連任，欣湛然建設公司的林姓副總經黃男父親指示後，欲購買1000盒沙鍋魚頭禮盒發送給黃男選區的選民，但因數量過多，不易冷凍保存，因此改為500盒，總計花費29萬餘元。

欣湛然建設公司訂購完禮盒後，分別將其發送至公司和黃男競總，唐龍輝取得禮盒後，再指示5名競總團隊成員，分送給轄內里長、里民，以此換取選票。檢方指出，黃男父親、唐男、林男身居賄選架構主導地位，有串證之嫌且言詞避重就輕，黃男父親無悔改之意，唐男曾為黃男賄選，不知悔改再犯，因此均建請從重量刑，並一併對黃男提出當選無效之訴。

另外，林口某大型社區藍姓主委今年7月向蔡淑君提到社區地坪鋪設問題，雙方達成協議後，蔡女找來董姓營造公司負責人免費鋪設地坪，施工金額約62萬餘元，董男明知下屬不滿免費提供工程，卻基於是長期配合計畫，決定為之，該工程也影響社區700多戶，約2000多人的投票意願。

檢方指出，蔡女今年10月曾前往林口國宅的社區管委會，委託園藝廠商免費幫社區修剪樹木與植栽，金額約有9萬至18萬元，蔡女事後也要求里長，將其贊助的內容公告在社區布告欄，影響選民投票意願，甚至在社區大會稱「社區大型植栽修剪均是她免費贊助，她會作大家之靠山」，並用手勢比出競選號次3號。

檢方認為，蔡女捐贈社區金額高達數十萬元，不合社會捐助的常理，且社區均非社會弱勢團體，林口某社區當月現金甚至高達1490萬元，社區管委等人也曾證稱僅有今年收受蔡女捐助高額工程費，顯然蔡女不是進行例行性的社區服務。

檢方表示，住宅社區的維護和服務會影響居民的投票意向，候選人對社區團體鉅額捐助，將導致其餘候選人的軍備競賽及排擠，破壞乾淨選風和民主代議制度，該破壞程度不亞於直接對選民賄選，因此依選罷法起訴蔡女、藍姓主委、董姓營造負責人，也一併對蔡女提出當選無效之訴。

檢方表示，當選人對親友或競選團隊成員、樁腳的賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等狀況，均屬於共同賄選行為，除了賄選親友、樁腳或候選人提起公訴外，也會對當選人依法提出當選無效之訴，淨化選風，維護選舉公平性。