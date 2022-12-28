房地合一稅收目前九成挹注長照基金，但是住宅基金卻是零，立委呼籲財政部等部會要重新檢討，應該將部分稅收挹注住宅基金，協助落實居住正義。財政部代理部長阮清華表示，會在一個半月內針對房地合一稅收檢討分配方式，並且提出報告。

阮清華今日到立法院財委會接受質詢，立委關心房地合一稅收運用於居住正義的情況卻很少。

立委沈發惠指出，依據《所得稅法》、《房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法》皆明定房地合一稅收入，應透過預算程序用於住宅政策及長照支出。

目前房地合一稅，除了10％作為中央統籌分配稅款外，剩餘90％皆挹注長照基金，自2016年開徵房地合一稅以來，至今年11月底，已經挹注長照1012億元，對於住宅基金至今仍是零。

沈發惠也表示，內政部也曾經行文，希望至少50％分配到住宅基金，但最後也都不了了之。

立委郭國文表示，住宅基金目前多靠國庫撥補，2017到2022年共撥補150.85億元，明年辦理為辦理300億元租金補貼，向國庫爭取357億元撥補。

依據內政部報告顯示，今年3月函行政院，未來年度統籌調配房地合一課徵所得稅稅課收入時，審酌推動住宅政策財源所需，酌予分配給住宅基金。

阮清華在回覆郭國文時表示，財政部會檢討，並找會找主計總處和內政部等部會，研議修正相關辦法，並且一個半月內檢討並提出報告。