蘋果iPhone 14 Pro系列用台積電4奈米製程的A16處理器，不過從跑分數據來看，A16的性能並沒有大幅提升，與前一代iPhone 13 Pro相比只快一點。外媒The Information則爆料，蘋果並非有意「擠牙膏」，而是A16晶片在開發過程中遭遇重大設計失誤，這也代表蘋果內部的晶片設計團隊出現狀況。
報導指出，蘋果A15和A16晶片差異不大，主要是因為晶片設計團隊太晚發現問題。知情人士透露，蘋果原計劃在iPhone 14 Pro中加入升級的新功能，但卻到研發後期才發現，其中的A16 Bionic晶片功率過高，可能導致電池壽命變短並使手機過熱，最後只能延用多數A15晶片的設計。
報導分析，A16晶片開發過程發生問題，因此缺少了原先應該具備的光線追蹤（Ray Tracing）功能，該功能可以讓遊戲呈現更高的真實感和光線效果。
因此，原本iPhone 14 Pro的效能或是功能可以更好，但開發團隊內部出現了問題 。根據消息人士說法，蘋果的晶片設計團隊歷經多次內部動盪，流失了大量的人才，導致A16晶片在開發後期出狀況。
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