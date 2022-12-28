一位媽媽分享，兒子平常不是考滿分，就是考98分，某天回家他興高采烈說自己成功考了96分很開心，讓媽媽百思不得其解，後來兒子高興地說，因為看膩了一樣的分數，才想考個不同的，引起網友討論，不少人狂讚，真正的強者是可以精準控分的，原PO的兒子很厲害。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享，某天兒子回家後說「媽媽！我平常都考98或100對不對！」她順著兒子的問題說是，結果兒子一臉驕傲地說「終於！這次我考96分！」讓原PO超級不解，明明分數比較低，為什麼還看起來這麼開心呢？

女網友指出，兒子下秒就沾沾自喜地說「我看膩98分跟100分了！如今終於考到96分了！」所以特別高興，而原PO做為媽媽聽到了這個說法後，只能無奈苦笑說，這孩子的思維，有時候連當媽的她都不懂。

貼文引起網友討論，小朋友天馬行空的思維，大人追不上，「想起我朋友的兒子考試完以後要大家稱讚他，因為他考了個連號，56分、57分、58分、59分 」、「我兒子說他不要考第一名或第二名，要考第七名或第八名，然後下次衝回第一名，就有進步獎可以領」、「可以自由控制想要的分數，這才最強啊！」