國立花蓮高中4名學子本月中獲國際奧林匹亞競賽推薦保送錄取國立台灣大學後，近日再傳捷報，2名學生王弘德與鄭名揚藉大學特殊選才，分別錄取台大生命科學系及國立清華大學學士班甲班。校方統計，截至目前校內已有5名準台大生及1名準清大生，突破歷年同期紀錄。

王弘德熱衷生物專業知識與實驗實作，他在高中2年多的求學時間，發現自己對生命科學發展有興趣，且高二時曾入選國際奧林匹亞生物科全國選訓營，在競賽過程中打下對生物相關理論及實驗的基礎，順利獲得台大生命科學系門票，往成為優秀生物學家的夢想邁進。

鄭名揚藉曾獲旺宏科學獎金牌獎的作品「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」，及精湛的資訊程式設計能力，與謙遜認真的學習態度，獲得清大教授青睞，奪下入學資格。他說，特殊選才需累積自我專業領域能力與表現，讓自己在準備資料及面試過程中，背負極大壓力，所幸在師長、同儕及家人支持與鼓勵下，往未來目標又更進一步。

花中表示，特殊選才管道自107學年度開始，僅占全國升學名額1.6％，用意是讓具特殊專長、能力、成就與經歷的學生參加，錄取標準僅採備審資料審查與面試或實作，不看大學學測成績，因此，近年積極輔導學生生涯探索定向，培育往有興趣及具能力的領域發展，並在各項全國性比賽中獲得家，幫助許多學生藉此錄取台清交成政等國立頂尖大學。

花中4名學生潘柏熏、王道一、羅信安及王家恩，分別獲國際奧林匹亞競賽國手與全國選訓營一等獎殊榮，取得推薦台大資格後本月19日分別錄取物理系、心理系、大氣科學系及地質科學系，再加上特殊選才錄取生命科學系的王弘德，及錄取清大學士班甲班的鄭名揚，校內目前共有5名準台大生及1名準清大生。

花中校長楊鵬耀表示，今年在學測放榜前就能錄取6位台大清大等頂尖國立大學學生，難能可貴。花蓮的學子的學習潛力與資質斯毫不遜色於都會地區，未來將持續協助學生在專業領域上發光發亮， 締造出更優質與傑出表現。