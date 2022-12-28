享譽國際的跨界鋼琴大師邁可森繼2021年台灣3場售罄的鋼琴獨奏秀，即將於明年4月再度回到台灣，為回饋熱情的台灣樂迷，將帶來截然不同的表演。本次巡演，邁可森與優秀的歐洲樂團共同演出，不僅表演形式不同，眾多邁可森拿手經典曲目，以及新曲將以更奪目的方式呈獻在所有樂迷面前。

邁可森20年前以〈大黃蜂的飛行〉風靡全球，以驚人的琴技及風度翩翩的氣質形象，征服了許多樂迷，同時成為許多學琴者心目中的偶像。直至今日，他在全球累積了眾多的粉絲，即便疫情肆虐的這幾年，他仍成功地在2021年在台灣舉辦3場售罄演出，在2022年更是完成紐澳6場座無虛席的巡演。邁可森對音樂的堅持，對鋼琴的熱愛，數十年如一日。

許多人不曉得他來自於克羅埃西亞這個位於歐洲的美麗小國家，然而在邁可森成長的時期，克羅埃西亞曾經歷過戰爭，當時的邁可森即便在如此拙劣的環境之下，對鋼琴擁有絕對的堅持，他對此曾說：「我們的小鎮到處都是槍彈，但是你不能困此而停滯不前，鋼琴就是我的唯一。」如此堅定的意志，造就了我們今日所見的成功的世界鋼琴家—邁可森。

除了令人佩服的高超鋼琴技巧外，邁可森對音樂不設限，也成為了跨界鋼琴家的最佳代表。他打破了古典以及流行疆界，將鋼琴演奏引領至另外一個境界，欣賞他的音樂會已然昇華成了視聽享受的派對。

「邁可森Maksim - The Collection - 音樂會」將於2023年4月18日台北國際會議中心、4月22日高雄文化中心至德堂以及4月23日台中中興大學惠蓀堂登場，門票已在Opentix 兩廳院文化生活熱賣中。