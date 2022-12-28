近日冷氣團來襲，溫度不停在10度上下徘徊，26日鹽埕分局員警獲民眾報案銀行內有街友席地而躺，有礙觀瞻，巡邏員警前往時，發現65歲的陳姓街友只鋪了薄薄的紙箱當床，且因天氣太冷，整個人蜷曲在地板上不停發抖，員警看了於心不忍，詢問陳男是否有意至遊民收容所暫時休息，但陳男仍拒絕，於是員警便特意返回派出所拿上臘八粥給陳男，並將全數的臘八粥分送給轄區內的其他街友，相當暖心。

俗話說「人間處處有溫情，真情時時暖人心」，身為人民保母的員警也不例外，26日時鹽埕分局接獲民眾報案，稱有街友躺在銀行內避寒，有礙觀瞻，於是派出所派員前往查看，發現陳男只穿了薄薄的羽絨外套，並用薄紙板當作床鋪躺在地板上。

由於天氣太冷，陳男只能盡力將身體蜷曲保暖，但仍敵不過低溫攻勢，整個人不停發抖，員警見狀馬上上前詢問陳男狀況，但陳男相當客氣，不願造成員警麻煩，員警詢問陳男是否要先到遊民收容所暫時休息，陳男也相當委婉地拒絕了。

員警看見陳男顫抖的身軀，感到相當擔憂，於是特意返回派所拿取宗教團體所贈送的臘八粥，再度前往銀行內，將熱呼呼的粥送到陳男手上，讓陳男可以在寒冷的天氣內填飽肚子，也暖暖身子，員警離開前也特意叮嚀陳男，若有需要協助地方，可以隨時與本所聯繫，員警的用心，讓陳男相當感動，頻頻向員警道謝。

但員警不只幫助陳姓街友，員警將派出所內的所有臘八粥帶出並分送給轄區內的街友，讓街友們在這寒冬裡也能暖暖的度過。