社團性質的雲林鎮西國小這次諸羅山盃共派出4支球隊參加，實力最堅強的雲林鎮西在預賽出線就已改寫隊史紀錄，27日淘汰賽首日單日2戰都在延長賽勝出，今天雖然以0比6不敵台中上楓A，止步16強，仍寫下隊史最佳成績。

鎮西國小過去在諸羅山盃都止步預賽，這次報名雲林鎮西全女子、雲林鎮西、鎮西社區3隊高年級組及1隊低年級組，其中實力最堅強的高年級組的雲林鎮西一路過關斬將挺進淘汰賽，昨天先在64強與新北新和戰到延長賽才以4比3勝出，接下來與台中力行象同樣打到PK才分出勝負。

今天在16強碰上實力堅強的台中上楓A，首局就先掉2分陷入落後，打線也遭到對方投手封鎖，全場僅敲3支安打、吞下6K，遭到完封止步16強，但仍寫下隊史最佳成績。

雲林鎮西總教練譚蔚青表示，今年是第5次打諸羅山盃，前4次都止步預賽，來到嘉義前原本設定目標能到64強就好，「結果昨天2場比賽都在PK贏球，來到16強已經比我們當初設定的目標更好了。」

今天賽前譚蔚青也勉勵小球員不要有壓力、盡情享受比賽就好，「他們經過昨天2場比賽，把承受壓力的能力展現出來，今天來到嘉義市立棒球場，是最好的場地就盡情享受。」他也鼓勵球員，在裁判宣布比賽結束前都有機會，「只要努力去拚就好。」

鎮西棒球隊是社團性質，主要是讓對棒球有興趣的小朋友來參加，因此除了打球課業也要兼顧，譚蔚青就說：「來學校最主要目的是讀書，我們的小朋友功課一定要達到規定的程度才能出來比賽。」

身高僅132公分、陣中最「迷你」的鐘紹軒今天先擔任二壘手，之後後援登板1.2局無失分，譚蔚青誇讚他是手眼協調性很好、十分沈穩、心臟大顆的選手，9個守位中只有捕手、一壘手因為身高因素沒有辦法勝任，是全方位的選手。

鐘紹軒說：「當初是二年級時撿到一顆球，我把球丟回去，教練就來問我想不想打球，我自己也對棒球有興趣，就開始打球。」他透露，自己在打球前就有看棒球，最欣賞中信兄弟王威晨，「因為他速度快，打擊又好。」

時常擔任球隊「救火隊」或是「拆彈組」，鐘紹軒認為登板時不會覺得緊張，「因為隊友會幫忙守備。」他也提到相較於打擊自己更愛投球，但理由有點「爆笑」，「因為打擊比較容易被觸身球，守備也會被打到。」