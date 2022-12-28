東森(2614)全新複合型商場東森廣場的「全家」東森一號店與東森寵物店並設，是全台第一家與寵物店結合的全家便利商店，今(28)日舉辦開幕慶典。東森購物董事長王令麟表示，全台零售通路在疫情衝擊之下，或多或少有衰退，但對東森寵物幾乎沒有影響，對於未來發展，我們信心很夠！

據農委會資料統計，狗貓寵物的食衣住行，在台灣估計1年可創造新台幣600億元的經濟規模，比起2013年的200億元規模，在不到10年內成長了3倍；光是寵物食品加營養保健品市場就超過200億元。

毛孩商機無窮大，王令麟指出，在疫情延燒期間，東森與寵物零售通路策略合作的腳步未見停歇，選在新北東森的總部與「全家」開設全台第一家寵商並設結合的全家便利商店，希望這裡能提供毛孩友善環境，無論是寵物商品選購、生鮮採買、美食餐廳、毛孩美容看診，都能夠在「全家」東森一號店體驗到最完善的服務。

位於新北市中和區景平路258號的「全家」東森一號店對應現代人即使忙碌也想過好生活的特性，消費者在小坪數超市中能快速採購生鮮食材、即食調理冷凍品、日韓進口調味醬料與多款紅白酒等商品。毛孩爸媽不僅可以帶著寵物車在「全家」旁的廣場咖啡座位區休憩，也可以帶毛孩前往慈愛動物醫院看診或是到東森寵物洗澡、美容。打造全新寬敞的空間就是希望能提供毛孩最舒適的美容體驗。