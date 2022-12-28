《富比士》（Forbes）雜誌報導，由於科技股重挫，今年以來全球頂級富豪的身家已損失近2兆美元，其中美國富豪們就承擔了約三分之一，尤其是特斯拉執行長馬斯克的損失最慘重。

報導指出，今年全球頂級富豪的財富總計損失近2兆美元，其中美國富豪的財富整體縮水6600億美元，在所有國家富豪中，損失最慘重，這主要是因為在利率攀升、通膨飆漲和經濟惡化之際，美股科技股重挫。

在美國的頂級富豪中，身兼特斯拉、SpaceX和推特執行長的馬斯克財富損失最慘重。《富比士》報導，今年以來，受特斯拉股價崩跌影響，馬斯克的淨資產已經蒸發1150億美元。

截至周二（12月27日）收盤，今年來特斯拉股價已下跌近70%，比那斯達克指數今年來累計下跌33.8%還高出一倍多。特斯拉12月以來股價下跌44%，第四季迄今跌59%，其月線、季線和年線都料將創下歷來最大跌幅。

雖然馬斯克在今年失去了全球首富的寶座，但他仍然是美國首富。根據《富比士》的數據，截至12月27日，馬斯克的淨資產接近1390億美元。

《富比士》表示，雖然馬斯克是「2022年最大的輸家」，卻不是唯一淨資產受到重創的富豪。以美國知名的五大富豪為例，截至12月27日，亞馬遜創辦人兼董事長貝佐斯（Jeff Bezos）今年淨資產縮水800億美元，跌至1068億美元。

臉書母公司Meta Platforms共同創始人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）今年淨資產大減780億美元，至427億美元。

谷歌共同創辦人兼董事佩奇（Larry Page）今年財富損失400億美元，跌至768億美元。

Nike董事長奈特（Phil Knight）今年來身家大減183億美元，至452億美元。

雅詩蘭黛名譽董事長蘭黛（Leonard Lauder）淨資產跌98億美元，為220億美元。

還有些名人甚至跌出富豪榜，如美國饒舌歌手威斯特（Kanye West）因持續發表反猶太言論，繼GAP和Balenciga終止合作之後，其最大金主愛迪達（Adidas）也在10月25日切斷雙方合作關係。

曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX在11月11日聲請破產，其創辦人、前執行長、被喻為「幣圈金童」的Sam Bankman-Fried淨資產暴跌數十億美元，從《財星》（Fortune）雜誌的封面明星淪為被指控詐欺等多項罪名的重刑犯。