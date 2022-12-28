新竹3歲男童，在彰化受虐，遭生母和同居男友用衣架、腳踹暴打，全身上百處瘀傷、腦出血重度昏迷瀕死，在彰基兒童醫院住院至今第31天，傳出好消息，彰基表示，男童已張開眼睛，拔掉氧氣面罩、能自主呼吸、對「痛」有感覺了，但還在加護病房治療中，各界持續集氣祝福，「小弟弟，一定要好起來」。

3歲男童，遭生母和其同居男友暴打，男童腦出血重度昏迷瀕死，住院31天終於傳出好消息，彰基表示，男童已能自主呼吸。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

3歲男童在彰化受虐、戶籍地在新竹，生母住新竹，結交新男友後，今年11月份才搬到，先和陳男父母居住，後來在溪州租房子。這起虐童案是11月27日下午2點30分左右，3歲男童被生母張女緊急送往卓醫院才爆發。

院方發現，男童全身上百處瘀青，幼小身軀皮膚「沒有一處是完整的」，意識昏迷，再轉送彰基兒童醫院，院發指出，發現男童昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察，持續1個月狀況一直沒有好轉。但醫護人員痛心的是，男童不僅被爆打，還長期營養不良，虛弱到小命垂垂不保。消息傳出後，各界都痛心疾首，發起集氣、加油，祈禱度過難關。

彰化地檢署著手偵辦，指出再送醫院前兩天，11月25日、26日，生母和同居男情緒失控，用衣架及愛的小手暴打男童，陳男孩用腳踹踢男童的頭部著地，導致全身傷痕累累，腦出血。

彰基神經外科部主治醫師張尚文。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基神經外科部主治醫師張尚文表示，男童到院後，急動手術，至今第31天，男童已張開眼睛，拔管、拿掉氧氣面罩，對痛有感覺了，腦壓恢復正常，但是意識還沒很大進步，小朋友恢復潛力會比大人高，院方不放棄任何希望。目前醫院還是用鼻胃管餵食消化狀況良好，但仍不適宜安置，各界持續集氣祝福。

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