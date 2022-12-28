伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女帶1歲兒子，27日深夜過馬路，遭公車撞擊母嬰雙亡。Azeez在臉書張貼全家幸福生活點滴，沒想到，竟遇劫釀悲劇。（翻攝臉書）

伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女帶1歲兒子，27日深夜過馬路，遭公車撞擊母嬰雙亡。（民眾提供）

伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女帶1歲兒子，27日深夜過馬路，遭公車撞擊母嬰雙亡。（民眾提供）

台中市昨天深夜發生一起母、嬰慘死車禍，伊拉克籍男子Azeez與妻子李女1家3口過馬路遭公車撞擊，造成天人永隔悲劇。李女父親今天悲痛落淚地表示，昨晚8時許與女兒電話聯繫，女兒還訴說著未來規畫要開膏藥工廠，豈料，竟成與父女「最後對話」。

伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女，27日晚間10時許推嬰兒車帶1歲兒子出門，返程晚間11時許行經學士路和英才路路口過馬路，遭公車撞擊，母、嬰送醫不治，Azeez也受傷。Azeez在臉書張貼全家幸福生活點滴，沒想到，這場車禍讓家庭破碎。

「走在斑馬線也會被車撞？」李女父親今天悲痛落淚並痛批說，怎麼會這樣，連走在斑馬線上竟會被車撞，竟然一次帶走2個。

面對白髮人送黑髮人傷痛的李父頻頻拭淚，他說，昨天晚上8點多還與女兒通電話，女兒還說，未來想要開膏藥工廠，要他先到新北市政府幫忙申請公司登記，她過年就會回台北與家人團聚。

思及女兒年紀輕輕竟遇此劫難，李父老淚縱橫地說，他老伴及大女兒都已不在了，這女兒是家中老么，還有1個殘障重症的哥哥，女兒很優秀，不但讀醫藥學院、還碩士第一名畢業，她最大的心願就是想開公司。