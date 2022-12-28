印度股市近期因國際政經風險利空打底，股價被打到相對低檔之後，由於第四季為傳統旺季，法人看好後市，外資近月明顯回補。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，依經濟學家調查持續結果顯示印度經濟衰退機率為零，反映印度經濟的韌性與活力；即便經歷一波盈餘下修趨勢，但印度今明兩年產業營收與盈餘依然有雙位數成長；統計過去20年，印度股市12月勝率74％，平均上漲3.3％為傳統旺季且短線反彈尚未來到滿足點，外資近一個月轉為買超，由於過去一年半以來累計鉅額賣超有待回補，提供上檔空間。

富蘭克林證券投顧表示，印度總人口持續擴增、中產階級強勁成長且撫養比改善、有大量正在進入勞動市場的年輕族群，此外、對比成熟市場面臨高漲的通膨壓力，印度通膨指數雖也呈現上升趨勢但壓力相對輕微，再者，印度目前債務佔GDP比重83％，過去20年來僅提高2個百分點，反觀成熟市場債務佔GDP比重攀升至112％、提升了48個百分點。

法人表示，印度經濟體過往有相當大規模的非正規經濟，目前已有更大程度朝向正規發展，這進一步透過GST消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，這也轉化為企業環境結構狀態的更大改善，即產業更加集中、產業整合程度更高，有助產品定價能力的提升。印度成長動能強勁且印股外資資金佈局比重較低而國內資金動能旺盛，有助支撐印股表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟也表示，現今印度經濟與產業活動已超越疫情前水準，消費方面更是全面復甦，就連農村經濟復甦力道也不容小覷。整體而言，印度不僅複製大陸經濟成長與人口紅利模式，從出口、經濟轉型、政策改革及外資開放等議題，都可望取代中國，躍居世界第三大經濟體。

黃俊晏進一步指出，就長期來看，印度具備高成長題材卻不乏評價相對偏低的標的，後市漲升行情可期，建議可逢低分批布局，相對看好金融、工業、可選消費、科技、通訊服務等類股。