由模特兒身分出道的藝人張雁名，憑著帥氣外表與挺拔的身材成功在戲劇圈獲得矚目，近日更在本土劇《美麗人生》中表現亮眼，使知名度逐漸被打開。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的他，近日分享自己在網路上購買毛衣的心得，但沒想到一拿到實品試穿後，成果卻跟他想像中的不同，照片公開也讓網友們笑翻。

張雁名日前在臉書粉絲團上PO文，表示：「在網路上看到一件毛衣想說模特兒穿很顯瘦，就下訂單買了，剛剛去拿貨，結果試穿完變這樣，哈哈哈」。在一旁附上的照片中，只見右邊男模所穿的毛衣尺寸看起來相當適中，搭上牛仔褲盡顯帥氣，而張雁名拿到實品後一試穿，卻看起來相當「臃腫、大隻」，他還戴上漁夫帽並將毛衣紮進卡其色長褲裡做搭配，想降低臃腫感，但整體視覺效果仍看起來像是滿身肌肉的壯男。

網友看到後則紛紛表示：「你太壯了，哈」、「這是最新穿搭嗎？」、「雖然沒有模特兒顯瘦款感覺，但德盛阿北穿起來也是好看型（最主要人帥就沒話說）」、「最帥氣的帥哥」、「上半身是歐巴，下半身是阿住西」、「顏色不錯看，毛衣下面不要紮進去，身形會顯得修長好看」、「阿北衣服縮水了」、「衣服還是要去試穿會比較準」、「呈現不同的風格，阿伯還是很帥的啦」，意外引發話題。