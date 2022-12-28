王鴻薇批，蔡英文還在挺林智堅，應該跟全國人民道歉。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

蔡英文總統昨睽違超過700天終於受訪，針對前新竹市長林智堅論文案時僅表示，當事人已在救濟、訴願中，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇批，蔡英文還在挺林智堅，應該跟全國人民道歉，而副總統賴清德也承認論文抄襲事件是民進黨大敗主因之一，因此不曉得蔡英文這番話，賴清德聽到是作何感想。

王鴻薇今早發文表示，蔡英文先前面對台灣大學宣布認定林智堅國發所論文抄襲情節嚴重，撤銷其碩士學位時，在中執會致詞時公開表示，「我們願意相信智堅沒有抄襲，支持他繼續努力」，指鹿為馬地把民進黨導向與台大對立的道路，如今事過境遷，九合一的敗選顯然完全沒有給足蔡政府、民進黨教訓，這樣公然挑戰社會道德底線的荒謬，仍然是現在進行式。

王鴻薇說，請蔡英文總統該醒醒了，請跟全國人民和學術界道歉，因為當初錯誤地要求人民相信謊言，因為到現在還繼續保護著陳明通這樣毀壞學術倫理的人，「不要再繼續帶著你的支持者，繼續走向這條荒謬的道路」；王強調，林智堅就是抄襲，民進黨就是必須檢討自己學術詐騙的問題。

王鴻薇今至松江市場掃街，受訪時也說，蔡英文對林智堅論文抄襲的反應，是她最不能接受的事，事實上林智堅論文抄襲案，包含台大和中華大學都已經給出非常確定的答案，但蔡英文昨天在記者會上的回答，感覺好像是繼續挺林智堅，但事實上賴清德就曾承認，論文事件是民進黨大敗的主因之一，所以不曉得當昨天蔡英文還是在挺林智堅的時候，賴清德是作何感想。