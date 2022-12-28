台灣在繼努力24年從口蹄疫疫區拔針後，明年元旦起傳統豬瘟也針對肉豬及初生仔豬拔針，7月起養豬場將全面拔針，屆時台灣將成為亞洲唯一的非傳統豬瘟疫區。農委會表示，雖然拔針後具備出口國際市場的資格，但考量豬肉自給率和偏高的生產成本，出口量相當有限，出口效益也要再評估。

在台灣持續施打豬瘟疫苗下，已10多年沒有發生豬瘟案例，為讓台灣生鮮豬肉打進國際市場，農委會規劃2023年1月起，全國所有肉豬及初生仔豬將停止施打豬瘟疫苗；7月起養豬場全面拔針，預計於2024年正式向世界動物衛生組織（WOAH）申請成為傳統豬瘟非疫區。

根據農委會統計，2021年和2022年國內各縣市進行「哨兵豬監測計畫」，目前已完成600多場的養豬場監測工作，豬瘟監測結果均為陰性，也未監測到豬瘟擴散到野外的情況。

農委會副主委黃金城表示，傳統豬瘟拔針後進軍國際市場沒問題，但因為國內豬肉自給供應量只有90％，有10％要靠進口補足，但目前並沒有針對出口的擴養計畫，也沒有太多的量可以讓廠商出口，目前僅針對部分廠商如台畜、嘉一香等輔導出口，除了要進口國家會派員查廠，也一定要有食品安全管制系統（HACCP）認證才行。

黃金城解釋，並不是說拔針之後就要大舉進軍國際市場，目前菲律賓、越南等國都有進口台灣種豬，日本也讓我國數家廠商的加工肉品進去，但因為台灣養豬的飼料都是靠國外進口，生產成本無法和美國、加拿大等養豬大國比，所以不可能毫無條件的出口大量生鮮豬肉。

至於可能的市場有哪些？黃金城說，台灣的豬肉不會有像國外豬肉的腥味，未來華人地區、日本等國比較有機會接受。